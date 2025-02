Papież Franciszek w liście z 10 lutego do biskupów ze Stanów Zjednoczonych odniósł się do polityki migracyjnej prezydenta Donalda Trumpa .

Papież Franciszek o imigracji i przestępstwach

"Należy uznać prawo narodu do obrony (...) przed tymi, którzy popełnili (...) poważne przestępstwa podczas pobytu w kraju lub przed przybyciem" - zaznacza papież i dodaje: "To powiedziawszy, akt deportacji osób, które w wielu przypadkach opuściły swoją ziemię z powodu skrajnego ubóstwa, braku bezpieczeństwa, wyzysku, prześladowań lub poważnego pogorszenia stanu środowiska, narusza godność (...) i stawia ich w sytuacji szczególnej słabości i bezbronności ".

Papież wezwał, by nie poddawać się narracjom, które dyskryminują i prowadzą do cierpienia migrantów oraz do "budowania mostów, które coraz bardziej zbliżają nas do siebie, do unikania murów hańby i do uczenia się oddawania naszego życia tak, jak oddał je Jezus Chrystus, dla zbawienia wszystkich".