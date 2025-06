Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że Leon XIV uda się "na czas odpoczynku" do Papieskiej Rezydencji w Castel Gandolfo 6 lipca po południu . Do Watykanu papież wróci 20 lipca po południu .

W niedzielę 13 lipca odprawi on mszę o 10:00 w Papieskiej Parafii św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo, a 20 lipca w katedrze w Albano. W oba te dni papież odmówi również modlitwę Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo.

Do Castel Gandolfo papież przyjedzie również w sierpniu. W piątek, 15 sierpnia odprawi on mszę w Papieskiej Parafii w Castel Gandolfo, a o godz. 12:00, odmówi modlitwę Anioł Pański na Piazza della Libertà. Tę samą modlitwę w tym samym miejscu papież odmówi w niedzielę 17 sierpnia, a po południu powróci do Watykanu.