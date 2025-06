Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej, zwracając się do polskich pielgrzymów zachęcił do "odważnego podążania za Panem".

- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zachęcam do odważnego podążania za Panem, w odpowiedzi na wezwanie, które kieruje do każdego z was. Niech przewodnikami w tej wędrówce będą święci i błogosławieni. Należy do nich bł. Pier Giorgio Frassati, patron tegorocznego ogólnopolskiego Spotkania Młodych na Polach Lednickich. Z serca wam błogosławię! - mówił.