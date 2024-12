- Każdy metr kwadratowy Kanału Panamskiego i otaczającego go obszaru należy do Panamy i nadal będzie do niej należał - powiedział w niedzielę Jose Raul Mulino. To reakcja prezydenta Panamy na słowa Donalda Trumpa, który zagroził przejęciem kontroli nad Kanałem Panamskim, jeśli Panama utrzyma wysokie ceny za korzystanie z przeprawy między Oceanem Atlantyckim a Pacyficznym. Mulino zaznaczył, że suwerenność i niepodległość kraju nie podlegają negocjacjom.