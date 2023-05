Oskarżyła Bidena o napaść seksualną. Wyjechała do Rosji

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Tara Reade, była pracownica amerykańskiego Senatu, która w 2020 r. oskarżyła prezydenta USA Joe Bidena o napaść seksualną w latach 90. XX w., wyjechała do Rosji. Podczas konferencji prasowej Reade wyraziła obawę o swoje życie i to właśnie tym argumentowała wyjazd do Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie Tara Reade oskarżała Bidena o napaść seksualną, teraz szuka schronienia w Rosji / ASSOCIATED PRESS / Donald Thompson / AP