Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek w Cieśninie Gibraltarskiej, podczas gdy holenderska ekipa o nazwie "JAJO" była na trasie z Hagi do Genui we Włoszech.

Zaniepokojony zespół miał ze sobą specjalną kamerę, którą mogli zanurzyć pod wodę i sprawdzić, co dokładnie się dzieje. Dzięki temu udało się wszystko nagrać.

The Ocean Race: Orki zaatakowały ekipę z Holandii. Wszystko zostało nagrane

- Przede wszystkim wrażenie zrobił na nas widok tych pięknych zwierząt. Było to jednak bardzo niebezpieczne - zareagowaliśmy naprawdę dobrze, zdjęliśmy żagle i szybko zwolniliśmy łódź. Na szczęście po kilku uderzeniach orki nas zostawiły, ale moment był przerażający - mówił kapitan zespołu "JAJO" Jeroen van Beek.

Jak czytamy na portalu nltimes.nl, atak trwał 15 minut, a żeglarze odstraszyli ssaki hałasem.

Holendrzy stracili drugą pozycję. Na ostatnim etapie regat prowadzą Polacy

Do sprawy odniósł się także rzecznik regat The Ocean Race. - O ile nam wiadomo, łódź nie została uszkodzona, ale nie mieliśmy jeszcze okazji przeprowadzić pełnej kontroli - przekazał w rozmowie z omroepwest.nl.

Holenderski zespół przekonuje, że był przygotowany na taką sytuację, ponieważ podobne ataki miały miejsce już wcześniej. - Cała ekipa zareagowała spokojnie i profesjonalnie, a ja na szczęście miałem gotowy sprzęt, dlatego mogłem wszystko nagrać - powiedział reporter pokładowy Brend Schuil.

Bliskie spotkanie z dziką przyrodą kosztowało jednak ekipę "JAJO" miejsca na podium - wcześniej byli na drugiej pozycji, lecz po bliskim spotkaniu ze zwierzętami spadli na czwartą lokatę.

Tymczasem po raz pierwszy w historii na pierwszym miejscu ostatniego etapu regat utrzymuje się zespół z Polski.

Dlaczego orki atakują łodzie? Jest kilka teorii

Jeroen Hoekendijk z Holenderskiego Instytutu Badań Morskich powiedział w rozmowie z portalem nu.nl, że ataki orek w cieśninie między Hiszpanią a Marokiem nie są rzadkim zjawiskiem. Ich powód wciąż pozostaje niejasny, choć istnieje kilka teorii.

Jedna z koncepcji głosi, że zwierzęta mogły mieć wcześniej złe doświadczenia z innymi jednostkami, na przykład łodziami rybackimi, dlatego matka uczy swoje młode, by te atakowały statki.

- Według kolejnej teorii orki konkurują z ludźmi o połów tuńczyka błękitnopłetwowego, dlatego chcą w ten sposób odstraszyć potencjalnych intruzów - powiedział Hoekendijk. Nie wykluczył również zwykłej ciekawości zwierząt.

