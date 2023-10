Orban upokorzony przez Rosjan. Analityk nie ma wątpliwości

Jak zauważa Racz we wpisie na Facebooku, po spotkaniu Orbana z Putinem Rosjanie opublikowali film, na którym "węgierski premier porusza się nerwowo, nieco drży, nie jest w stanie usiedzieć spokojnie nawet przez sekundę ".

Kreml chciał pokazać, że relacje z Węgrami są "zdominowane przez Moskwę"

Rozmowy Viktora Orbana z Władimirem Putinem

Premier Orban przeprowadził we wtorek w Pekinie dwustronne rozmowy z Putinem - poinformował rzecznik prasowy węgierskiego polityka. - Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją, ale na nawiązaniu bliskich stosunków - powiedział Orban na spotkaniu z Putinem.

Ostra reakcja na słowa Viktora Orbana