Olbrzymia operacja policji w Londynie. Jedna z największych w historii

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Po śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II każdego dnia aż do jej pogrzebu porządku w Londynie będzie pilnować ok. 10 tys. policjantów - informuje w piątek BBC. To jedna z największych operacji w historii brytyjskiej policji, do której jednak przygotowywano się zawczasu.

Zdjęcie Mobilizacja londyńskiej policji / NIKLAS HALLE'N / AFP