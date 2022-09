Ostatnie zdjęcie Elżbiety II. Autorka: Królowa była słaba

Jane Barlow, fotoreporterka agencji Press Association, była w zamku Balmoral, aby wykonać zdjęcia w czasie audiencji, gdy królowa powierzyła Truss misję utworzenia nowego rządu.

Powiedziała w piątek brytyjskim mediom, że wcześniej, gdy królowa czekała na przybycie Truss, wykonała kilka jej portretów oraz że monarchini była uśmiechnięta i rozmawiały - co typowe dla Brytyjczyków - o deszczowej pogodzie tego dnia.

Oceniła, że 96-letnia monarchini wyglądała na "słabą" i "z pewnością wyglądała słabiej", niż na zdjęciach z lata, ale była w "dobrym nastroju".

- To był prawdziwy przywilej móc zrobić to zdjęcie, zaszczyt i przywilej. Byłam tam, aby sfotografować jej spotkanie z nową premier, ale dla mnie najlepszym zdjęciem było to, na którym królowa jest sama. I to oczywiście stało się teraz bardziej znaczące - przyznała Barlow.



96-letnia królowa Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral w czwartek po południu.