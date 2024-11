Z tym przekonaniem Olaf Scholz pojechał również na szczyt G20 do Brazylii , ale wróci z niego z zupełnie innymi odczuciami.

Niemcy. Olaf Scholz straci stołek?

W jego partii szybko rośnie bowiem przekonanie, że Scholza należy wymienić na silniejszego polityka . To nie są już pojedynczy, mało znaczący socjaldemokraci, lecz wpływowi członkowie partii z Północnej Nadrenii-Westfalii, silnego regionu SPD.

Co prawda Scholz ma wciąż wsparcie zarządu partii, ale sytuacja może się szybko zmienić, bo czasu jest coraz mniej , a naciski ze strony politycznego gremium coraz większe. Pod koniec listopada SPD chce wystartować z kampanią, która ma promować ich kandydata na szefa przyszłego rządu.

Olaf Scholz traci poparcie. Kto go zastąpi?

To właśnie z nim coraz więcej członków partii chce iść po zwycięstwo. Mowa o Borisie Pistoriusie - obecnym ministrze obrony narodowej. Jest on doświadczonym samorządowcem, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. Jako szef resortu obrony w ostatnich miesiącach wykazał się ogromnym wyczuciem jako menedżer. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, szybko zjednał sobie żołnierzy Bundeswehry, identyfikując się jako jeden z nich, mimo że sam munduru nie nosi.