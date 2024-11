Niemiecka partia rośnie w siłę. Wkrótce może liczyć 50 tys. członków

Alternatywa dla Niemiec (AfD) niebawem może liczyć 50 tys. członków - spodziewają się przedstawiciele ugrupowania, o czym informuje portal RND. Zdaniem lidera AfD miałoby to nastąpić już w niedzielę. Zainteresowanie partią rośnie, co widać na przykładzie ubiegłego roku, kiedy we wrześniu liczyła ona 34 tys. członków.