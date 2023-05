Zastępca komisarza ds. operacji terenowych Jeremy Fewtrell zaznaczył, że najprawdopodobniej akcja będzie trwała "całą noc, do rana". Pożar w centrum Sydney spowodował utrudnienia na pobliskich drogach. Zamknięto trasy i zablokowano kolej lekką, co spowodowało problemy z dostaniem się do pracy.

Sydney: Wielki pożar budynku. "Wszędzie spadał popiół"

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godz. 16 czasu lokalnego. Część budynku runęła, a płomienie zaczęły pochłaniać sąsiednie mieszkania. Lokator mieszkający około 100 metrów od miejsca zdarzenia przekazał w rozmowie z portalem brytyjskiego dziennika, że sytuacja była "apokaliptyczna, wszędzie spadał popiół" oraz że przypominało to płonący świecznik.