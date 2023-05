Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Harlesden w północno-zachodnim Londynie w ubiegły weekend. To tam, do wybuchu w jednym z domów, została wezwana londyńska straż pożarna. Jak się okazało, eksplozję spowodowała ładująca się elektryczna hulajnoga, która następnie stanęła w płomieniach, powodując w mieszkaniu pożar.

Londyn. Eksplozja hulajnogi. Ładowała się w kuchni

Hulajnoga ładowała się w kuchni i to właśnie te kamery, wraz z umieszczonymi w korytarzu domu, zarejestrowały całe zdarzenie. Na materiale wideo widać najpierw kilka iskier i dużo dymu, chwilę potem następuje eksplozja i całe pomieszczenie wypełnia ogień. Sytuacja wygląda na bardzo niebezpieczną.

Podczas wybuchu w domu znajdował się właściciel hulajnogi - Dell Williams. Mężczyzna przekazał, że jest "wdzięczny, że żyje" po zdarzeniu, które skończyło się wielkim pożarem.