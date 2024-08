Chorwacja wciąż zmaga się falą upałów, które szczególnie mocno są odczuwalne na tamtejszym wybrzeżu. Okazuje się, że nawet wody Adriatyku nie przynoszą ochłody, ponieważ one również stają się coraz cieplejsze.

Adriatyk jak Morze Czerwone?

W piątek o godz. 8:00 temperatura wody w okolicach Puli wyniosła 29,2 st. C, w Rovinju 28,9 st. C, a w rejonie Dubrownika 27,3 st. C. Według ekspertów sytuacja będzie się pogarszać i niedługo Adriatyk może się zmienić w Morze Czerwone, w którym woda przez cały rok ma temperaturę 30 stopni.