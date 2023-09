W lasach Tajlandii odkryto nowy gatunek pająka. Jest on o tyle wyjątkowy, że nie wyglądem nieco odbiega od pozostałych osobników, jakie są znane. Okaz nazwano Chilobrachys natanicharum , a badacze są zdania, że to pierwsza taka tarantula , jaką znaleziono na tamtych terenach.

Tajlandia. Niezwykłe odkrycie w lasach. To niebieska tarantula

Chociaż nigdy wcześniej nie został opisany przez specjalistów i zagadką było, gdzie niecodziennie wyglądający pająk buduje swój dom, to jak podaje portal Science Alert, nie oznacza to, że wcześniej w ogóle nie można było go spotkać - pająk cieszył się popularnością na czarnym rynku, gdzie handlowano egzotycznymi okazami.