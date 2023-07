To nie pierwszy "atak" dużego pająka

Okazało się, że był to ptasznik czerwonokolanowy - bardzo rzadki gatunek. Występuje m.in. na półpustynnych terenach w Meksyku. Zalicza się do gatunków, które praktycznie nie występują w naturalnych siedliskach, przez co wpisano go na listę objętą Konwencją Waszyngtońską.