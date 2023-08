W Polsce są powszechne, ale często mylone. "Bilet w jedną stronę"

Kosarz to nie pająk. Ciekawostka Lasów Państwowych

W ramach przyrodniczej ciekawostki w krótkim poście zdecydowano się przedstawić odbiorcom jednego z bardziej interesujących przedstawicieli pajęczaków. Dlaczego? Wszystko z uwagi na jego strategię obronną, a także ze względu na powierzchowne podobieństwo do pająków.

Okazuje się bowiem, że kosarz to nie jest pająk. Co ciekawe, "bliżej spokrewnione są choćby ze skorpionami". Lasy Państwowe zwracają uwagę, że dobrze widać to, gdy uważnie przyjrzymy się tym zwierzętom.