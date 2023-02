Fragmenty poćwiartowanych zwłok kobiety znaleziono w parku Parc des Buttes Chaumont w 19. dzielnicy Paryżą - podaje dziennik "Le Parisien". Odcięta głowa oraz zakrwawioną część ciała - od klatki piersiowej do kolan - były zapakowane do plastikowej torby i ukryte pod stertą liści. Porzucono je w pobliżu nieczynnej linii kolejowej, która przebiega przez południową część parku. Teren jest odgrodzony od pozostałej części parku. Znajduje się tam magazyn, gdzie pracownicy parku składują m.in sprzęt potrzebny do utrzymania czystości.