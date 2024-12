Gruzja. Dziennikarka pomogła połączyć setki rodzin. Sama była adoptowana

Chciała poznać swoich biologicznych rodziców. Ojciec był jej znajomym na Facebooku

Gdy Tamuna poznała nazwisko Gurgena, szybko odnalazła go na Facebooku . Okazało się, że śledził całą jej historię w mediach społecznościowych - jej praca na rzecz łączenia rodzin była bowiem szeroko znana w całej Gruzji . To jednak nie wszystko. Tamuna ze zdumieniem odkryła, że biologiczny ojciec był na liście jej znajomych od trzech lat .

Mężczyzna nawet nie zdawał sobie sprawy, że jest częścią jej historii. - Nie wiedział nawet, że moja biologiczna matka była w ciąży - mówi Tamuna, dodając, że była to dla niego "ogromna niespodzianka". Wkrótce Tamuna i Gurgen umówili się na spotkanie w jego rodzinnym mieście Zugdidi w zachodniej Gruzji - około 260 km od Tbilisi . 72-letni Gurgen był niegdyś znanym tancerzem w State Ballet of Georgia i był zachwycony faktem, że córki Tamuny - czyli jego wnuczki - podzielają jego pasję.

Dziennikarkę dręczyło kluczowe pytanie

Tamunę wciąż dręczyło jednak pytanie : czy - podobnie jak tysiące innych Gruzinów - została skradziona matce zaraz po urodzeniu i sprzedana? Jej adopcyjni rodzice już nie żyli, nie mogła się do nich zwrócić po odpowiedź. W październiku miała jednak okazję zapytać o to swoją biologiczną matkę .

Jak się okazało, gdy została poczęta jej rodzice nie byli w związku, to było tylko krótkie spotkanie. Przejęta wstydem matka postanowiła ukrywać ciążę. We wrześniu 1984 roku udała się do Tbilisi, mówiąc, że wybiera się na operację - wówczas urodziła Tamunę. W gruzińskiej stolicy pozostała do czasu podjęcia ustaleń w sprawie adopcji swojej córeczki. Po wyznaniu prawdy matka poprosiła Tamunę, aby opuściła jej dom, od tego czasu kobiety nie rozmawiają ze sobą.