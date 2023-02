Świat 16-latka zadźgana w parku. Przełom ws. zbrodni w Wielkiej Brytanii

Do ataku doszło 9 lutego o 20:40, na schodach prowadzących do stacji metra Brook Avenue w okręgu Bronx. Nieznany mężczyzna zaatakował przechodnia od tyłu i kopnięciem zepchnął ze schodów - informuje Fox News. 34-latek doznał złamania dwóch nóg i rany szarpanej z tyłu głowy. Ponadto ma liczne siniaki na twarzy i dłoniach. Został przewieziony do szpitala.

Policja opublikowała nagrania z miejskiego monitoringu. Widać na nich, że mężczyzna nagrywał incydent swoim smartfonem. Następnie rzucił czymś w dół schodów, po czym pobiegł wzdłuż 138. ulicy w kierunku St. Ann's Avenue. Mężczyzna jest poszukiwany. Ma około 170 cm wzrostu. W dniu ataku był cały ubrany na czarno. Miał zasłoniętą twarz.

