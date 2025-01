Minister Szłapka: Sankcje są ambitne i dotkliwe

Szłapka dodał, że pakiet zawiera również dodatkowe sankcje na tzw. rosyjską flotę cieni , czyli statki potajemnie transportujące rosyjską ropę. Minister potwierdził informacje Polskiego Radia o tym, że Komisja nie wpisała do pakietu zakazu importu rosyjskiego gazu skroplonego (LNG), na co liczyło wiele państw członkowskich.

Szłapka, który w środę w Brukseli wziął udział w posiedzeniu komisji ds. konstytucyjnych (AFCO) w Parlamencie Europejskim , a we wtorek przewodził spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich i UE, ocenił, że ten tydzień w Brukseli był " dobry z punktu widzenia polskiej prezydencji ".

Jak podkreślił, udało się przedłużyć wygasające z końcem stycznia sankcje na Rosję i przekonać Węgry do odstąpienia od weta w tej kwestii. - To niezwykle ważna sprawa, bo - po pierwsze - przedłużone zostały sankcje gospodarcze, już nałożone na Rosję, a po drugie - nadal blokowane są zamrożone rosyjskie aktywa, co uderza w możliwości Kremla dotyczące finansowania wojny - zaznaczył minister Szłapka.