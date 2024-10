Austriacki portal oe24 dotarł do najnowszych ustaleń śledczych w sprawie 56-letniego zabójcy dwóch mężczyzn, w tym burmistrza gminy Kirchberg. 50 osób może znajdować się na tzw. liście śmierci. Większość z nich ma związek z polowaniami . Wszystkie osoby zostały objęte policyjną ochroną.

Strzelanina w Austrii. Roland Drexler poszukiwany

Dramat rozegrał się w poniedziałkowy poranek w kraju związkowym Górna Austria. Około godz. 8:25 Draxler zastawił pułapkę na 64-letniego burmistrza gminy Kirchberg ob der Donau Franza Hofera, który wybierał się do pobliskiej miejscowości Fraunschlag. Morderca postrzelił seniora, a gdy ten zaczął uciekać przez pole, został zabity drugim strzałem.

Następnie Draxler pojechał do miejscowości Arnreit. Tam zastrzelił 64-letniego emerytowanego policjanta w jego własnym domu. Mężczyzna miał zachowywać się "jakby był w amoku". Przerażeni mieszkańcy, gdy dowiedzieli się o sytuacji, barykadowali się w domach.

Obie ofiary to myśliwi. "Bild" podaje, że znali Drexlera i donosili na niego za przestępstwa łowieckie. Ostatni raz miało to miejsce 22 października. Podczas polowań miał on zastawiać nielegalne pułapki na zwierzynę. 56-latek jest w okolicy uważany za "irytującego" i "problematycznego".