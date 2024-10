Podkarpackie. Akcja służb, poszukiwany w rękach policji

Mundurowi z Lublina i Rzeszowa ustalili, że po ucieczce ze szpitala Bartłomiej B. udał się do Rzeszowa , a następnie do miejscowości Żarnowa na północ od Krosna.

Rzecznik poinformował, że po zatrzymaniu policjanci przewieźli Bartłomieja B. do komendy miejskiej w Rzeszowie. Noc spędzi w policyjnym areszcie . W czwartek - najprawdopodobniej - zostanie przetransportowany do zakładu karnego .

Lubelskie. Dramat rodzinny. Nie żyją ojciec i syn

Jak informowaliśmy w Interii , 34-latek z Biłgoraja jest podejrzany w sprawie o zabójstwo dwóch osób. Do zdarzenia doszło w lipcu na terenie powiatu biłgorajskiego, gdy podejrzany zaatakował siekierą swojego 45-letniego brata i 65-letniego ojca.

Mężczyzna trafił wówczas do aresztu i przebywał w Zakładzie Karnym w Zamościu. Do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy przeniesiono go po próbie targnięcia się na swoje życie.