Co najmniej dwie osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w Górnej Austrii. Trwają poszukiwania sprawcy. Jest on uważany za wyjątkowo niebezpiecznego. Mieszkańcy barykadują się w domu i wysyłają sobie nawzajem ostrzeżenia, by nie wychodzić, "bo ktoś wpadł w amok".