Spór pojawił się po tym, jak mer Paryża Anna Hidalgo zapowiedziała, iż chce, aby zawieszone przed tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi okręgi zostały na "żelaznej damie" przynajmniej do 2028 roku , kiedy to sportowcy będą rywalizować na igrzyskach w Los Angeles .

Spór o wygląd wieży Eiffla. Rodzina inżyniera: Olimpijskie koła muszą zniknąć

Igrzyska Olimpijskie we Paryżu rozpoczęły się 26 lipca i trwały do 11 sierpnia. Był to drugi raz w historii, gdy imprezę zorganizowano w stolicy Francji. Wcześniej miało to miejsce w 1924 roku - równo 100 lat temu. Zgodnie z decyzją MKOl-u, w zawodach nie mogli wziąć udział sportowcy z Rosji i Białorusi, chyba że wystąpili pod neutralną flagą i nie wspierali w sposób "aktywny" wojny w Ukrainie.