Nottingham w szoku po zabójstwie. Wyszli świętować zdany egzamin

Zwłoki dwojga 19-letnich studentów z ranami kłutymi zostały znalezione na ulicy Ilkeston Road w centrum Nottingham we wtorek po godz. 4 nad ranem. Ciało trzeciej ofiary, 50-letniego mężczyzny znaleziono na drodze oddalonej o około trzy kilometry od centrum.

Następnie podejrzany furgonetką, którą ukradł 50-letniej ofierze, miał wjechać w trzy osoby. Jedna z nich w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę.

Atak w Nottingham. Rodzina żegna zabitego 19-latka

W środę stacja Sky News opublikowała oświadczenie wydane przez rodzinę 19-letniego Barnaby'ego Webbera. Krewni opisali, że "są całkowicie zdruzgotani z powodu tego bezsensownego morderstwa".

"Całkowita dewastacja to za mało, by opisać nasz ból i stratę spowodowaną bezsensownym morderstwem naszego syna" - napisali rodzice 19-letniego Barnaby, David i Emma Webber oraz jego młodszy brat Charlie. "Barnaby był pięknym, błyskotliwym, bystrym młodym mężczyzną, mającym w życiu wszystko, na co może czekać" - dodali krewni ofiary.

"Utalentowany i pełen pasji krykiecista, był w siódmym niebie, gdy dostał się do swojej uniwersyteckiej drużyny krykieta - wspomina rodzina Barnaby. "W wieku 19 lat był dopiero na początku swojej podróży w dorosłość i rósł na wspaniałego młodego człowieka" - podkreślili krewni młodego mężczyzny.

Rodzice 19-latka dodali, że są "niezwykle dumni ze wszystkiego, co osiągnął".

Młodzi ludzie mieli wracać z imprezy

Drugą ofiarą ataku była koleżanka Barnaby z uczelni, 19-letnia była hokeistka Grace Kumar.

Związek sportowy England Hockey oddał hołd 19-latce i w oświadczeniu napisał: "Wszyscy jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o tragicznej śmierci Grace". Młodą kobietę opisano jako "popularną członkinię reprezentacji Anglii do lat 16 i do lat 18". Związek zapewnił, że łączy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z drużyny 19-latki.

Trzecią ofiarą wtorkowego ataku w Nottingham był także 50-letni mężczyzna, któremu podejrzany miał ukraść furgonetkę, a następnie używać jej do wjeżdżania w ludzi.

Jak donosi "Times", studenci Uniwersytetu Nottingham zostali zaatakowani, gdy wracali do domu z imprezy po zdanym egzaminie. W Nottingham znajdują się dwie uczelnie, na których studiuje ponad 50 tys. osób.

Atak w Nottingham. Przesłuchano podejrzanego

Reuters poinformował, że w środę odbyło się przesłuchanie podejrzanego o morderstwo 31-letniego mężczyzny. Śledczy wciąż szukają motywu ataku nożownika.

Szefowa policji hrabstwa Nottingham Kate Meynell, powiedziała, że funkcjonariusze badają, co się stało. - Nadal jesteśmy na wczesnym etapie śledztwa i musimy ustalić motywy tych ataków - powiedział Meynell.

BBC informowało z kolei, że podejrzany to migrant pochodzenia zachodnioafrykańskiego, który w przeszłości miał problemy ze zdrowiem psychicznym.