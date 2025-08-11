W skrócie Hiszpańska Straż Cywilna rozbiła grupę przestępczą zajmującą się produkcją i przemytem wyrobów tytoniowych, aresztując 21 osób.

W nielegalnych fabrykach pracowało 18 osób, głównie z Azji i Europy Wschodniej, które były przetrzymywane w nieludzkich warunkach i zmuszane do pracy bez wynagrodzenia.

Wśród uwolnionych znaleźli się obywatele Białorusi, na co zareagowało białoruskie MSZ, prosząc hiszpańskie władze o szczegóły i oferując pomoc konsularną.

Jak informuje Straż Cywilna Hiszpanii (Guardia Civil), dzięki współpracy ze Służbą Nadzoru Celnego udało się zlikwidować grupę przestępczą, która kontrolowała nielegalną fabrykę tytoniu w prowincji Malagi. Aresztowano 21 osób.

Przestępcy produkowali i przemycali podróbki produktów marek tytoniowych. Służby zainteresowały się sprawą po otrzymaniu zawiadomienia o możliwej lokalizacji fabryki.

Nie był to koniec śledztwa, bo dzięki wykorzystaniu technik operacyjnych hiszpańscy funkcjonariusze śledzili jednego z głównych podejrzanych, który doprowadził ich do kolejnej, nielegalnej fabryki w prowincji Kordoba.

Wartość zajętych produktów tytoniowych oszacowano na ponad trzy miliony euro, ale jak wskazuje Straż Cywilna - zdolności produkcyjne fabryk pozwalały na produkcję ośmiu milionów podrabianych papierosów dziennie. Jednak działalność przestępcza grupy nie ograniczała się do wyrobu nielegalnych produktów.

Niewolnicza praca w Hiszpanii. Przestępcy wabili pracowników

Organizacja rekrutowała pracowników z Azji i Europy Wschodniej, obiecując im bardzo korzystne warunki pracy. Chodzi o obywateli Chin, Wietnamu i Białorusi.

"Po przybyciu na terytorium Hiszpanii osoby te były przewożone przez członków organizacji do wskazanych powyżej fabryk, gdzie przetrzymywano je, w miejscach przeludnionych i zmuszając do pracy w nieludzkich warunkach" - czytamy w komunikacie Straży Cywilnej.

Śledczy ustalili, że pracownicy musieli pracować bez odpoczynku i jednocześnie nie otrzymywali wynagrodzenia. Przestępcy twierdzili, że zwerbowane osoby muszą spłacić rzekomy dług.

Białorusini uwolnieni. Reaguje MSZ w Mińsku

Ujętym przestępcom postawiono zarzuty handlu ludźmi, przestępstw skarbowych, przemytu wyrobów tytoniowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Sprawą zainteresowało się również białoruskie MSZ, które interweniuje w sprawie uwolnionych Białorusinów. Resort poprosił hiszpańskie władze o dokładne informacje. Jednocześnie ambasada Białorusi w Hiszpanii skontaktowała się z lokalną policją i zapewnia pomoc konsularną oraz prawną dla poszkodowanych - oświadczył resort w wydanym oświadczeniu.

