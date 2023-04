Cudowne odnalezienie. Pitbull zniknął sześć lat temu

Historia poszukiwań pitbulla jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Najpierw czworonóg został schwytany przez jednego ze strażników jeziora East Lynn, ale zwierzak uciekł.

Następnie Chief został złapany przez nieznaną osobę i przewieziony do schroniska dla zwierząt w hrabstwie Cabell. Tam "przeskanowano go w poszukiwaniu mikroczipa i okazało się, że należy do kogoś z Georgii". W ten sposób udało się połączyć zwierzaka z Tarą Hillis.

- Nie mogę w to uwierzyć - podkreśliła szczęśliwa właścicielka odnalezionego pitbulla.

Ich pierwsze od sześciu lat spotkanie może mieć miejsce już w przyszłym tygodniu.