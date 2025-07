Do zdarzenia doszło we wtorek na lotnisku Sztokholm-Arlanda - międzynarodowym porcie lotniczym położony 42 km na północ od stolicy Szwecji.

To jedno z tych lotnisk w Europie, do którego kursują amerykańskie linie lotnicze. W tym przypadku mowa o sezonowych lotach Delta Air Airlines oraz United Airlines do Nowego Jorku.

Wtorkowy rejs linii Delta miał odbyć się do największego z nowojorskich portów lotniczych - lotniska JFK. Jednak tuż przed startem maszyny doszło do zatrzymania jednej z osób z załogi maszyny.

Jak poinformował szwedzki dziennik "Aftonbladet", jeden z pilotów nie przeszedł badania alkomatem. Według doniesień mowa o kobiecie.

Szwecja. Afera na lotnisku. Zatrzymana amerykańska pilot

Lokalna policja poinformowała, że kobieta ta została wyprowadzona z samolotu i zatrzymana "pod zarzutem pijaństwa" we wtorek około godziny 9:15. Miała rozpocząć dziewięciogodzinną podróż, docelowo lądując w Nowym Jorku około godziny 13:00 czasu lokalnego.

Z powodu tego incydentu lot numer 205 linii Delta Air Lines został odwołany. Tym samym firma może być zmuszona wypłacić 705 dolarów odszkodowania każdemu z pasażerów 98-miejscowego Boeinga 767-300.

Gdyby lot był w pełni zarezerwowany, oznaczałoby to rachunek w wysokości 69 tys. dolarów.

Zatrzymana pilot odpowie teraz za swoje zachowanie. W przypadku wyroku skazującego może stracić licencję pilota. Ponadto, zgodnie ze szwedzkim prawem, może jej grozić kara do dwóch lat więzienia, w zależności od stężenia alkoholu we krwi - donosi "The Independent". Policja stwierdziła jednak, że nie było ono "znacznie wysokie".

Stacja ABC7 New York poinformowała, że kobieta przebywa obecnie w areszcie w oczekiwaniu na decyzję prokuratora. Ten ma 72 godziny na zdecydowanie, czy wnieść oskarżenie czy też ją zwolnić.

USA. Ile promili może mieć pilot samolotu?

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) dopuszcza zawartość alkoholu we krwi pilotów na poziomie 0,04 proc. Stanowi to połowę dopuszczalnej zawartości alkoholu dla kierowców w większości stanów USA.

FAA zaleca, aby pomiędzy ostatnim drinkiem pilota a lotem upłynęło od 12 do 24 godzin, a także wprowadza zasadę "Bottle to Throttle", zgodnie z którą pilot musi odczekać co najmniej osiem godzin pomiędzy spożyciem alkoholu a rozpoczęciem lotu.

W wydanym oświadczeniu linia lotnicza oznajmiła, że będzie w pełni współpracować ze szwedzkimi władzami, "gdyż nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo pasażerów i pracowników".

