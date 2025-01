Południowokoreańscy śledczy badający katastrofę samolotu Jeju Air, w której zginęło 179 osób, poinformowali w środę, że wyślą jedną z odzyskanych czarnych skrzynek do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia analizy.

- Uznano za niemożliwe, by w kraju odzyskać dane z uszkodzonego rejestratora parametrów lotu - powiedział w środę wiceminister lotnictwa cywilnego Korei Południowej , Joo Jong-wan cytowany przez agencję AFP.

Korea Południowa. Odzyskano czarne skrzynki, są problemy techniczne

- Uzgodniono, że zostanie on (sprzęt - red.) przetransportowany do Stanów Zjednoczonych w celu analizy we współpracy z amerykańską Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu - dodał.