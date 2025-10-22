W skrócie Pierwszy raz w historii na Islandii zauważono komary, wcześniej ten kraj był jednym z niewielu miejsc na świecie wolnych od tych owadów.

Naukowcy przypisują pojawienie się komarów globalnemu ociepleniu, które na Islandii postępuje szybciej niż na innych obszarach północnej półkuli.

Owad ten, odporny na chłód, prawdopodobnie zadomowi się na wyspie i może wpływać na lokalny ekosystem.

Samiec i dwie samice zostały zauważone w połowie października przez członka grupy "Owady na Islandii" na Facebooku. Mężczyzna skonstruował pułapkę do wabienia ciem w postaci sznurków nasączonych winem. W pewnym momencie zauważył, że znalazł się w niej "niespodziewany gość".

"Zauważyłem dziwną muchę na wstążce z czerwonym winem. Od razu domyśliłem się, co się dzieje" - napisał mężczyzna.

Komary osiedliły się w Islandii. Nigdy wcześniej ich tam nie było

Owady zostały wysłane do Islandzkiego Instytutu Nauk Przyrodniczych, gdzie zbadał je entomolog Matthías Alfreðsson. Naukowiec nie miał wątpliwości, że ma do czynienia z insektem, który do tej pory nie występował w Islandii.

"Trzy okazy Culiseta annulata zostały znalezione w Kiðafell, Kjós, dwie samice i jeden samiec" - poinformował badacz, cytowany przez The Guardian.

Do tej pory Islandia, obok Antarktydy, uchodziła za miejsce, gdzie komary nie występują. Teraz to już przeszłość. Eksperci wskazują, że w związku z tym, że gatunek jest odporny na zimno, nie będzie mu trudno dostosować się do warunków panujących w kraju; zimę przeczeka w zaciemnionych i zamkniętych miejscach.

Globalne ocieplenie sprzyja migracji gatunków

Choć obecność komarów w Islandii może być zaskakująca, dla naukowców nie jest niespodzianką. Ci od jakiegoś czasu przewidywali, że insekty mogą w końcu zdecydować się na "podbicie" kraju.

Część wiąże zjawisko z globalnym ociepleniem, zwracając uwagę na fakt, że Islandia ulega mu czterokrotnie szybciej niż reszta północnej półkuli. W krajowych wodach odnajdywano w ostatnim czasie ryby występujące w cieplejszych wodach, których dotąd tam nie spotykano, np. makrele.

Nowe terytoria zasiedlane są także przez gatunki komarów. W Wielkiej Brytanii odnaleziono w tym roku jaja komara egipskiego i występującego w Azji komara tygrysiego. Okazy te mogą przenosić tropikalne choroby, m.in. wirusa Zika.

