Kangur na ulicach Berlina. Policja bezradna, "bardzo rzadki przypadek"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Na ulicach Berlina pojawił się kangur, co udokumentował jeden z mieszkańców, publikując nagranie w sieci. Pomimo wielogodzinnych poszukiwań torbacz pozostaje nieuchwytny. Mamy do czynienia z "bardzo rzadkim przypadkiem" - ocenił rzecznik berlińskiej policji. Dodał, że funkcjonariusze nie dysponują sprzętem do schwytania tego typu zwierząt.

Kangur na ulicach Berlina. Policja nie zdołała schwytać torbacza, jest apel do mieszkańców
Kangur na ulicach Berlina. Policja nie zdołała schwytać torbacza, jest apel do mieszkańcówAFP/ODD ANDERSEN/facebook.com/Paul Dallimoremateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na ulicach Berlina pojawił się walabia, który prawdopodobnie uciekł z prywatnej hodowli.
  • Policja podejrzewa, że kangur nie stanowi zagrożenia, ale apeluje o zgłaszanie przypadków jego pojawienia się.
  • Podobna sytuacja wydarzyła się niedawno w Krakowie, gdzie kangur został schwytany i przekazany właścicielowi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę wczesnym rankiem na ulicach Berlina pojawił się mierzący około 90 centymetrów kangur, a dokładniej - walabia.

Policja podejrzewa, że osobnik uciekł z prywatnej hodowli.

Berlin. Kangur na ulicach stolicy Niemiec

Funkcjonariusze ruszyli schwytać zwierzę, ale stracili trop, kiedy torbacz wszedł do lasu. - Nie dysponujemy specjalistycznym sprzętem do łapania kangurów - poinformował rzecznik berlińskiej policji Martin Halweg.

Egzotyczne zwierzę zauważył jeden z mieszkańców stolicy Niemiec, który udostępnił nagranie w mediach społecznościowych. Osobnik przebiegł przed jego samochodem i wskoczył na chodnik. Po chwili zatrzymał się, zaczął oblizywać swoje łapy i uciekł.

Berlin. Kangur na ulicach stolicy Niemiec. Policja apeluje do mieszkańców

Okoliczności ucieczki walabii nie są znane. Martin Halweg podkreślił, że mamy do czynienia z "bardzo rzadkim przypadkiem". Berlińskie służby nie zetknęły się z ucieczką kangura od ponad 30 lat - tłumaczył.

Ostatecznie policja wstrzymała poszukiwania torbacza. Uznano, że zwierzę nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Pomimo to wydano zalecenie dla mieszkańców.

Zobacz również:

Strażacy z Rozprzy namierzyli kangura uciekiniera, zdj. ilustracyjne
Łódzkie

Kangur uciekinier został namierzony. "Jest szybszy od nas"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    "Zaleca się, aby w przypadku zauważenia walabii powiadomić policję lub odpowiednie służby, zajmujące się chwytaniem zwierząt" - czytamy w komunikacie. Podkreślono, że w takiej sytuacji należy zachować dystans od kangura i utrzymywać z nim kontakt wzrokowy.

    Kangur na ulicach Krakowa. Akcja policji i Straży Miejskiej

    Przed kilkunastoma dniami kangur pojawił się na ulicach Krakowa. W akcję poszukiwań torbacza zaangażowani byli funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji. Finalnie, po wielu godzinach, udało się zlokalizować zwierzę w rejonie osiedla Złotej Jesieni.

    Niedługo później zespół prasowy krakowskiej policji poinformował, że kangur został złapany i przekazany właścicielowi.

    Działania służb koordynowane były przez pracowników Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przedstawiciele stowarzyszenia dbali, aby zwierzę nie ucierpiało w trakcie próby złapania.

    Źródło: Associated Press

    Zobacz również:

    Dżuma królicza może atakować ludzi. Nowe przypadki w Niemczech
    Świat

    Tularemia za naszą zachodnią granicą. Choroba może przenosić się na ludzi

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "To kolejny temat zastępczy". Prezydencki minister o przesłuchaniu ZiobryPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze