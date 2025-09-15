"Prezydent Polski Karol Nawrocki przybywa do Berlina jako posłaniec ze starym rachunkiem w wysokości prawdopodobnie 1,3 biliona euro" - pisze "Süddeutsche Zeitung".

Dziennik podkreśla, że żądania reparacji ze strony Polski są jednocześnie wyrazem porażki Niemiec.

Karol Nawrocki w Berlinie. "Bohater europejskiej tragedii"

"Niewiele znanego jeszcze w Niemczech nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego najlepiej przedstawić jako głównego bohatera europejskiej tragedii. Dramat ten opowiada o dwóch europejskich narodach, które ponoszą wielką odpowiedzialność. Niemcy i Polska wraz z Francją mogłyby stanowić polityczne centrum europejskiej asertywności w świecie autokratów. Musiałyby pokazać, że dzięki połączeniu sił możliwe jest przeciwstawienie się rosyjskiemu despocie Władimirowi Putinowi. Wizyta inauguracyjna polskiego prezydenta powinna koniecznie wysłać taki sygnał" - ocenia dziennik z południa Niemiec przed wizytą Nawrockiego w Berlinie.

Wskazuje też, że Nawrocki podczas swojej wizyty najpewniej przywiezie ze sobą stary rachunek. "Przed podróżą dał do zrozumienia, że ponownie poruszy kwestię reparacji wojennych" - czytamy.

Według dziennika polskie żądania reparacji wojennych to dowód na porażkę Niemiec. Jak podkreśla "Süddeutsche Zeitung", w stosunkach polsko-niemieckich jeszcze głębiej zakorzeniona jest jednak gorycz, spowodowana nieświadomością wielu Niemców na temat zbrodni popełnionych przez ich przodków w okupowanej Polsce.

"Być może brakuje podstawy prawnej do żądania reparacji, ale zdecydowany gest, również wobec nielicznych jeszcze żyjących ofiar nazizmu, jest już dawno spóźniony" - ocenia gazeta. Wskazuje też, że budowa pomnika poświęconego polskim ofiarom nie może pozostać tylko na etapie planów.

Zdaniem dziennika Niemcy muszą jeszcze bardziej niż dotychczas zaangażować się w ochronę Polski przed zagrożeniem ze strony Rosji. "Szkód wyrządzonych przez Niemców w Polsce nie da się naprawić. Ale czy można wyciągnąć z historii lepszą lekcję niż wspólne odstraszenie agresora, jakim jest Rosja?" - pytają dziennikarze. "Oba sąsiednie kraje powinny teraz trzymać się razem" - konkluduje gazeta.

Wizyta Karola Nawrockiego w Berlinie

Prezydent Nawrocki podczas swej inauguracyjnej wizyty w Berlinie spotka się we wtorek z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział na początku września, że prezydent Nawrocki na spotkaniu z prezydentem Steinmeierem będzie się dopominał reparacji wojennych. Dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

PiS, które wspierało Nawrockiego podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi, powołało w czasie swoich rządów komisję parlamentarną, która oszacowała wysokość reparacji wojennych od Niemiec na 1,3 biliona euro.

Niemcy odrzucają te żądania. Zdaniem rządu RFN kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta pod względem prawnym i Berlin nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Również prezydent Steinmeier wielokrotnie potwierdzał to stanowisko.

