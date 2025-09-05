Reparacje dla Polski. Sikorski studzi nastroje, "beznadziejna sprawa"

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

MSZ dostał notatkę z wizyty Karola Nawrockiego w USA. Radosław Sikorski przekazał, że dokument jest niejawny. - W sprawach rosyjskich, ukraińskich i bezpieczeństwa rząd i prezydent mówią jednym głosem - podkreślił minister. Różnica zdań dotyczy ewentualnej wypłaty niemieckich reparacji dla Polski. - My uważamy, że niestety sprawa jest beznadziejna - powiedział Sikorski.

Szef MSZ Radosław Sikorski
Szef MSZ Radosław SikorskiFilip Naumienko/REPORTERReporter

  • Sikorski potwierdził, że rząd i prezydent współpracują w sprawach bezpieczeństwa, Rosji i Ukrainy, mimo wcześniejszych napięć na linii MSZ-KPRP.
  • Szef MSZ uznał wizytę prezydenta w USA za postęp, podkreślając potrzebę spotkań z szerokim spektrum amerykańskiej sceny politycznej.
  • Sikorski studzi nadzieje na reparacje wojenne od Niemiec i odniósł się do możliwości stałego członkostwa Polski w G20.
Sikorski w piątek w TVP Info był pytany o treść notatki, którą KPRP przekazała do resortu dyplomacji, ze środowego spotkania w Białym Domu prezydenta Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. O tym, że ta notatka trafiła do MSZ poinformował wcześniej rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński.

- Ona nie jest jawna, ale ona potwierdza, że w sprawach rosyjskich, ukraińskich i bezpieczeństwa rząd i prezydent mówią jednym głosem - odpowiedział Sikorski.

W ostatnich dniach trwał spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Kancelarią Prezydenta RP o wizytę Karola Nawrockiego w Białym Domu - m.in. o rekomendacje rządu, skład delegacji i wymianę informacji. W piątek Sikorski stwierdził na X, że "właśnie dostał wiadomość, że po dwóch dniach idzie notatka z rozmowy (Nawrockiego i Trumpa)". Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał, że notatka "trafiła do Gmachu jeszcze wczoraj".

Echa wizyty w USA. Sikorski: Mamy postęp

Szef MSZ ocenił też, że w związku z jego wizytą i prezydenta Nawrockiego w USA, Polacy mogą czuć się bezpiecznie. - Wtedy, gdy prezydent i rząd mówią jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach agresji Putina, w sprawach pomocy Ukrainie, w sprawach G20 wtedy mamy postęp i ten postęp osiągnęliśmy - dodał.

Według niego prezydent, który w środę w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem, trzymał się stanowiska Rady Ministrów, bo - jak zaznaczył - "taki mamy porządek konstytucyjny w Polsce". - Mam oczywiście pewne sugestie na przyszłe wizyty pana prezydenta (...). Na przyszłość sugerowałbym, że Stany Zjednoczone to nie tylko władza wykonawcza. Dobre byłoby spotkanie w Kongresie. Dobrze się też spotykać z opozycją, bo to nigdy nie wiadomo w polityce, i też nie tylko z mediami polskimi, ale przydałoby się spotkanie także z amerykańskimi, bo niestety wizyta (Nawrockiego) nie odbiła się szerokim echem - ocenił Sikorski.

    Szef MSZ odnosząc się do krytycznych słów pod jego adresem ze strony prezydenta, odpowiedział, że "woli taką kulturę polityczną, w której za granicą dziś się nie atakujemy i wobec obcokrajowców występujemy jako patrioci swojego kraju". Podkreślił, że zaczepki ad personam nie przystoją głowie państwa. Dodał jednak, że skoro prezydent wybiera taki styl, to można zauważyć, iż mówienie o sobie w trzeciej osobie świadczy o tym, że - jego zdaniem - prezydentowi Nawrockiemu po miesiącu urzędowania "odbija".

    Co z niemieckimi reparacjami? Radosław Sikorski studzi nastroje

    Sikorski był też pytany o przyszłą, zaplanowaną na 16 września, wizytę prezydenta w Berlinie i kwestie reparacji dla Polski za II wojną światową. Podczas obchodów na Westerplatte 86. rocznicy wybuchu wojny Nawrocki oświadczył m.in., że dobre relacje z Niemcami wymagają uregulowania kwestii reparacji wojennych.

    - Mamy różnicę zdań. Rząd uważa, że niestety reparacje, które zostały przyznane Polsce w Poczdamie, zajumała sowiecka Rosja, a pan prezydent uważa, że zdobędzie te reparacje. Życzymy powodzenia, ale my uważamy, że niestety sprawa jest beznadziejna - powiedział Radosław Sikorski.

      Polska z zaproszeniem na szczyt G20. "Trzeba to rozszerzyć"

      Szef MSZ był też pytany o zaproszenie Polski na szczyt G20, które - jak przekazał Nawrocki po spotkaniu z Trumpem - odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie. - Uważam, że wkładamy but między drzwi a framugę i teraz trzeba to rozszerzyć, żeby to jednorazowe zaproszenie przekształciło się w członkostwo - zaznaczył.

      Sikorski dodał też, że członkostwo Polski w G20 byłoby uznaniem sukcesu Polski. - 20 krajów na 200 członków ONZ-u, czyli bylibyśmy w 10 proc. najzamożniejszych krajów świata. No to nie jest mało. Po drugie, dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa ONZ nie odzwierciedla układu sił. Nie ma w niej Indii, nie ma Brazylii, nie ma Japonii. Natomiast G20 reprezentuje ponad 80 proc. ludności świata i ponad 80 proc. gospodarki świata - powiedział Sikorski.

      - Jeśli w przyszłości nastąpi jakiś moment konstytucyjny dla porządku światowego, to powinniśmy w tym być - podsumował szef polskiej dyplomacji.

