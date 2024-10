W raporcie BfR wskazano, że działanie wysoce skoncentrowanej kofeiny w proszku może być łatwo niedocenione przez konsumentów , ponieważ nie można go porównać z działaniem tej samej ilości kawy w proszku lub innej żywności zawierającej kofeinę. A kofeina w proszku sprzedawana jest jako suplement diety.

Spożycie kawy. Czym grozi przedawkowanie kofeiny?

Silny niepokój, nudności, podwyższone ciśnienie krwi, kołatanie serca i arytmia serca to zaledwie te najpopularniejsze skutki uboczne przyjmowania byt dużej dawki kofeiny. Spożycie około 5 do 10 g (mniej więcej jedna do dwóch łyżeczek) czystej kofeiny stanowi potencjalnie śmiertelną dawkę.