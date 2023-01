Mieszkaniec uzdrowiskowego miasta Bad Staffelstein, zaniepokojony długą nieobecnością swojego sąsiada, postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy zajrzał przez okno domu, w którym mieszkał 45-latek, zobaczył mężczyznę leżącego na podłodze.

Na miejsce wezwano policję. Po wejściu do środka funkcjonariusze potwierdzili, że to zwłoki właściciela budynku. To nie był jednak koniec. Podczas oględzin domu policjanci dokonali kolejnego makabrycznego odkrycia.

Niemcy. Zwłoki kobiety w zamrażarce

W stojącej w kuchni zamrażarce śledczy znaleźli ciało kobiety. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to 70-letnia matka mężczyzny - przekazała rzeczniczka miejscowej policji.

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok policja poinformowała, że do obu zgonów doszło z przyczyn naturalnych. Kobieta miała umrzeć kilka miesięcy temu.

Według śledczych z dokumentów znalezionych w domu wynika, że 45-latek nie powiadomił nikogo o śmierci swojej matki oraz zatrzymał jej zwłoki w domu, aby nadal otrzymywać świadczenia socjalne, które pobierała 70-latka.