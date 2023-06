Kanclerz Olaf Scholz został poddany ostrej krytyce po tym, jak podczas Kongresu Kościoła Protestanckiego przytoczył swój "żart" z posiedzenia Rady Europejskiej, gdzie omawiana była kwestia migracji.

- Niemcy muszą mieć wielką plaże nad Morzem Śródziemnym, skoro więcej uchodźców przybywających do Europy przez Morze Śródziemne dociera właśnie do Niemiec niż do poszczególnych krajów faktycznie graniczących z Morzem Śródziemnym - powtórzył Scholz.

Olaf Scholz opowiedział "żart" o uchodźcach. Kanclerz w ogniu krytyki

Słowa szefa niemieckiego rządu wywołały burzę na scenie politycznej. Nagranie ze "żartem" Scholza zamieściła na Twitterze 22-letnia członkini SPD, której zdaniem "tak socjaldemokratyczny kanclerz nigdy nie powinien mówić o innych ludziach".

Reklama