"Deweloperzy nie wiedzą jak sprawić by projekty były opłacalne"

Przez lata nowe projekty na rynku nieruchomości były stymulowane przez niskie stopy procentowe oraz wysoki popyt. Problemy rozpoczęły się już podczas pandemii koronawirusa , gdy doszło do wzrostu cen surowców, jednak wojna na Ukrainie dodatkowo je zaostrzyła .

Jak wskazało AFP, w jej konsekwencji doszło do wzrostu inflacji, co z kolei zmusiło Europejski Bank Centralny do podniesienia stóp procentowych. Ten ruch drastycznie podniósł koszty kredytów hipotecznych, tym samym obniżając ceny nieruchomości, a także marże zysku projektów budowlanych.