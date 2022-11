Niemcy. Media: 25-letni Polak zranił i więził w piwnicy 89-latkę. Kobieta nie żyje

Szokujące odkrycie niemieckiej policji w jednym z domów w Herbolzheim (Badenia-Wirtembergia). 25-letni Polak zamiast opiekować się starszym małżeństwem, więził 89-letnią kobietę w piwnicy, a jej męża przywiązał do łóżka. Policja, która weszła do domu małżeństwa, odkryła, że 25-latek chciał także okraść seniorów - ich kosztowności miał już spakowane do torby.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / THOMAS KIENZLE / AFP