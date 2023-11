Jak mógł uzbrojony 35-latek z córką jako zakładniczką dostać się w sobotę samochodem na płytę lotniska w Hamburgu? Czy jedyne przeszkody to były naprawdę tylko czerwono-białe szlabany? Już w sobotę wieczorem pytanie to nurtowało wielu pasażerów i użytkowników mediów społecznościowych: "Jak mogło do tego dojść"?