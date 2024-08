- Nauczanie islamu w szkołach publicznych jest istotne w zwalczaniu islamizmu - powiedziała posłanka Partii Zielonych Lamya Kaddor. Jej zdaniem "upowszechnienie tej oferty" stanie na drodze do radykalizacji młodych muzułmanów.

Z kolei Serap Güler z CDU uważa, że w procesie tym nie można pominąć istotnego narzędzia, jakim są media społecznościowe. Posłanka wzywa do współpracy z agentami, którzy mieliby skutecznie wyszukiwać w internecie osoby wzywające do aktów nienawiści i zgłaszać je do służb.