Nowy ranking zaufania do polityków przygotowała pracownia IBRiS na zlecenie Onetu. Pierwsze miejsce zajął w nim Rafał Trzaskowski . Przedstawiciel KO zanotował wzrost względem poprzedniego sondażu o 2,3 pkt proc. i uzyskał 43,5 proc.

Drugie miejsce zajął Andrzej Duda z wynikiem 37,8 proc. Głowa państwa ma wyraźną, bo wynoszącą niemal 6 pkt proc., stratę do Trzaskowskiego.

Ranking zaufania do polityków. Morawiecki na podium

Piąte miejsce w rankingu zaufania przypadło kandydującemu w zbliżających się wyborach prezydenckich Karolowi Nawrockiemu . Prezesowi IPN ufa 33,2 proc. respondentów (poziom nieufności: 48,2 proc.). Co ciekawe, ciągle niemal 7 proc. ankietowanych nie rozpoznaje tego polityka .

Jak zauważono, kandydujący w wyborach prezydenckich Mentzen od grudnia 2024 roku zyskał łącznie aż 6,1 pkt proc., co stanowi o jego rosnącej popularności.

- Politycy u władzy, patrząc na zaufanie netto, zjechali w dół. Co ciekawe, w tej grupie jest też Andrzej Duda, ale nie ma Rafała Trzaskowskiego. Jest to zaskakujące, bo kampania trwa tyle czasu. Wszyscy mogli już zauważyć, że Trzaskowski jest politykiem Platformy Obywatelskiej. A nie dość, że zaufanie doń wzrosło, to jeszcze osłabły negatywne uczucia. Widać, że jego ukłony w stronę centrum działają - podkreślił.