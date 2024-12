Kenijski serwis informacyjny tuko.co.ke przekazał w środę, że po godzinie 7 czasu lokalnego (po godzinie 5 czasu polskiego - red.) nieopodal miejscowości Mariakani Maji Ya Chumvi na drodze między Nairobi a Mombasą doszło do tragicznego wypadku. Według raportu policji zderzyły się tam dwa pojazdy - van marki toyota z naczepą przewożący polskich turystów oraz ciężarowy mercedes.

Służby poinformowały portal, że dwóch obywateli Polski zginęło na miejscu , a czterech kolejnych zostało rannych. Ofiary to mężczyźni .

Kenia. Tragiczny wypadek na drodze. Media: Nie żyje dwóch Polaków

Media zwracają uwagę, że droga, na której doszło do tragedii, jest zaliczana się do najbardziej niebezpiecznych w kraju, ponieważ każdego roku dochodzi tam do wielu wypadków śmiertelnych.