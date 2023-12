Nie żyje były przewodniczący Bundestagu. Wolfgang Schaeuble miał 81 lat

Niemcy. Nie żyje Wolfgang Schaeuble

"Nikt nie był parlamentarzystą dłużej od niego, czasem nazywano go 'wiecznym deputowanym '" - przypomniała dpa. Nieprzerwanie był deputowanym Bundestagu od 1972 roku aż do swojej śmierci.

Zachwiana kariera po aferze finansowania CDU

Mimo że dość krótko stał na czele CDU, uważano go za jednego z najbardziej wpływowych polityków tej partii. Dzięki 45-letniemu doświadczeniu parlamentarnemu Schaeuble został w 2017 roku wybrany na przewodniczącego Bundestagu, co jest drugim - po prezydencie - najwyższym urzędem w Republice Federalnej Niemiec. Pełnił tę funkcję do 2021 roku.