Powiedział, że jego prawdziwe imię to Theodore , a nazwisko Conrad . Przyznał, że był zmuszony do zmiany tożsamości, ponieważ w wieku 20 lat napadł na bank w Ohio i ukradł 215 tys. dolarów. Jednocześnie poprosił córkę, by nie szukała szczegółowych informacji na ten temat. Jednak ciekawość Ashley Randele zwyciężyła. Wpisała w wyszukiwarkę "Ted Conrad zaginiony" i pierwszą rzeczą, która się pojawiła, było "Kasjer w skarbcu napada na bank". Kobieta znalazła na ten temat setki artykułów i nie mogła uwierzyć, że wszystkie dotyczą jej ojca.

Odkryła przeszłość swojego ojca. Był poszukiwany przez policję przez ponad 50 lat

Kobieta wspomniała, że kiedyś razem z matką błagała ojca, by pojechali wspólnie do Francji, jednak był przeciwny. Tłumaczył, że nie jest fanem podróży zagranicznych i jego zdaniem w USA jest wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia, bez konieczności wyjeżdżania za granicę. W rzeczywistości nie posiadał paszportu, ponieważ nie mógł wyrobić go w legalny sposób.