Jak komputery wpływają na uczniów? Naukowcy alarmują

Ralf Lankau jest jednym z 40 naukowców, którzy wystosowali petycję za pośrednictwem niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Wiedzy, aby wyrazić swoje obawy dotyczące wpływu technologii cyfrowych na rozwój dzieci. Domagają się wstrzymania cyfryzacji w niemieckich szkołach i przedszkolach dla dzieci w wieku 4-11 lat. - Nie chodzi o zakaz technologii cyfrowej , ale o powrót do sensu nauczania - mówi Lankau w wywiadzie dla DW. - Powinniśmy zadać sobie pytanie: jaki jest cel nauczania i w jaki sposób media analogowe i cyfrowe mogą nam pomóc go osiągnąć? A nie: jaka nowa technologia jest dostępna i jak ją wykorzystać w szkole ?

Rewizja procesu nauczania

Według Lankaua głównym problemem jest to, że to technologia informacyjna i organizacje biznesowe decydują o tym, co dzieje się w szkołach od 40 lat, podczas gdy pytanie powinno być kierowane bezpośrednio do szkół: - To oni powinni powiedzieć, czego potrzebują, jeśli chodzi o pracowników, a może także technologię medialną – mówi Lankau.