Miało przejść gładko, a skończyło się porażką. Irlandczycy odrzucili w referendum poprawki do konstytucji poszerzające definicję rodziny i zmieniające zakres obowiązków domowych kobiet. Rząd apelował, by obywatele zagłosowali na "tak", sondaże pokazywały, że większość wyborców jest chętna do nowelizacji. Jednak ostateczne wyniki wszystko zweryfikowały, a premier kraju uznał, że upadek referendum jest porażką całego rządu, który "nie sprostał swoim obowiązkom".