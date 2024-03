Siejący spustoszenie pożar w Teksasie wymyka się spod kontroli, rozprzestrzeniając się na obszarze 404,7 tys. hektarów, co czyni go największym w historii regionu. Ogień spowodował śmierć co najmniej dwóch osób, miasta znajdują się w stanie zagrożenia, a mieszkańcy zmuszeni są do ewakuacji.