Badacze twierdzą, że odnaleziona na dnie wioska liczy sobie nawet osiem tysięcy lat. Potwierdzać to ma datowanie radiowęglowe wyłowionych z wody dębów. Ich stan świadczy o tym, że wycięto je od 6000 do 5800 roku p.n.e.

- Ta wioska jest kilkaset lat starsza niż wcześniej znane nam tego typu miejsca w regionach śródziemnomorskich i alpejskich - powiedział agencji AFP prof. Albert Hafner ze szwajcarskiego Uniwersytetu w Bernie, który przewodzi projektowi. - O ile nam wiadomo, jest to najstarszy obiekt w Europie - podkreślił.

Albania: Wyjątkowe odkrycie na dnie J. Ochrydzkiego. "To najstarsza wioska w Europie"

Dotychczas najstarsza osada odkryta przez archeologów nad europejskim jeziorem znajdowała się we włoskich Alpach - datuje się ją na około 5000 lat p.n.e. Dotarcie do obiektu i zbadanie go zajęło zespołowi Hafnera cztery lata.