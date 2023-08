Egipt: Odkrycie pod Kairem. Wykopali okaz wymarłego gatunku wieloryba

"Tutcetus jest najmniejszym gatunkiem znalezionym do tej pory wśród bazylozaurów, najstarszych znanych wielorybów, żyjących wyłącznie w wodzie" - przekazał portal France 24. Co ciekawe, ssak ten nadal miał szczątkową formę nóg . W ten sposób możemy zaobserwować ewolucję gatunku, który z czasem rozwinął cechy podobne do ryby.

Ewolucja wieloryba. Reliktowych nóg nie używał do chodzenia

Lider zespołu badawczego stwierdził, że odkrycie "dokumentuje jedną z pierwszych faz przejścia do całkowicie wodnego stylu życia" przez te ssaki. Wskazywał, że przedstawiciele odkrytego gatunku wieloryba "rozwinęli cechy podobne do ryb, takie jak opływowe ciało, mocny ogon, płetwy i płetwa ogonowa". - Ostatnie tylne kończyny były wystarczająco widoczne, aby można je było rozpoznać jako "odnóża", które nie były używane do chodzenia, ale prawdopodobnie do krycia - dodał Hesham Sallam.